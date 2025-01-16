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ЕС приветствует соглашение о прекращении огня в секторе Газа и подчеркивает необходимость решения о двух государствах

В мире Материалы 16 января 2025 00:09 (UTC +04:00)
ЕС приветствует соглашение о прекращении огня в секторе Газа и подчеркивает необходимость решения о двух государствах
Фото: Антониу Кошта / X

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - ЕС остается приверженным всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на основе решения о двух государствах.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта, комментируя соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

"Я приветствую достигнутое сегодня соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Надеюсь, что оно положит конец страданиям гражданского населения, а те, кто находятся в плену, смогут воссоединиться с близкими.

Это соглашение должно обеспечить немедленный доступ к необходимой гуманитарной помощи и создать условия для восстановления Газы", - добавил он в заявлении в соцсети X.

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