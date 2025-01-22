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Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)

В мире Материалы 22 января 2025 15:47 (UTC +04:00)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ/Trend/ - Нобелевский лауреат, турецкий и американский учёный, профессор, академик, д-р Азиз Санджар был удостоен звания «Посол Культуры Тюркского Мира» в соответствии с решением, принятым на 40-м заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ, состоявшемся в городе Шуша, Азербайджане, передает в среду Trend со ссылкой на ТЮРКСОЙ.

19 января 2025 года на церемонии, состоявшейся в Культурном центре Фонда Санджара Азиза и Гвен Санджар в Северной Каролине (США), Генеральный секретарь Султан Раев заявил, что специально подготовленный Орден посла культуры тюркского мира был вручён на основании единогласного решения министров Постоянного совета ТЮРКСОЙ.

В своём выступлении на церемонии, генеральный секретарь Султан Раев подчеркнул, что профессор д-р Азиз Санджар является гордостью и вдохновителем тюркского мира, и в свою очередь сказал:

«Господин Азиз Санджар, вы не только учёный, но и ценная личность, отражающая общее сознание и научную гениальность тюркского мира. Ваши исследования, которые принесли всему человечеству Нобелевскую премию, является примером для всех, благодаря вашей исключительной скромности и трудолюбию, которые отражают ценности тюркской культуры, а также вашим выдающимся успехам в мире науки. Ваша преданность своим корням и достижения на самых престижных мировых площадках - важный источник мотивации для всех нас. Это звание- не просто благодарность, а благодарность от всего тюркского мира. Для нас большая честь вручить вам звание посла культуры тюркского мира от имени стран-членов ТЮРКСОЙ».

Профессор д-р Азиз Санджар назвал звание «Посла Культуры Тюркского Мира» самой важной наградой в своей жизни. Заявив, что это звание более ценно, чем Нобелевская премия, Санджар сказал: «Эта награда, значит для меня больше, чем любая другая награда. Это была моя мечта. ТЮРКСОЙ- очень ценная организация, и я надеюсь, что она будет представлять нас во всём мире.

В своей речи Санджар также коснулся трудностей, с которыми сталкивался тюркский мир в плане единства на протяжении всей своей истории, и сказал: «В истории, тюркские племена долгое время были разобщены. Однако если сегодня мы можем говорить о единстве, то большой вклад в это вносят наши главы государств, те, кто имеет тюркское сознание в своём сердце, и такие организации, как ТЮРКСОЙ».

Профессор д-р Санджар заявил, что с детства рос с осознанием тюркизма, и добавил следующее: «В 8 лет, я осознал, что тюркист. Я вырос с пониманием единства тюркского мира и тюркизма». Заявив, что он посетил все независимые тюркские государства, кроме Туркменистана, профессор д-р Азиз Санджар сказал, что он обратил внимание, что осознание тюркизма в тюркском мире очень сильно, и он испытал гордость оказанным ему гостеприимством, во время посещения независимых тюркских государств: «Я - успешный учёный, но успешных учёных очень много. Мои братья и сёстры принимали меня как родного каждый раз, когда я приезжал к ним. Я ощутил тюркское единство на землях наших предков, и стал свидетелем осознанного тюркизма в тюркском мире. И я был безмерно счастлив».

В конце мероприятия Генеральный секретарь Султан Раев вручил профессору д-ру Азизу Санджару ценные подарки, отражающие единство и богатую культуру тюркского мира. Среди подарков были кафтан из Казахстана, калпак из Кыргызстана, национальный пояс из Узбекистана, трость с головой волка из Турции, символ Карабахской Победы, булавка на лацкан пиджака с дизайном Хары-Бюльбюль из Азербайджана и специальное издание Махтумкули Фраги из Туркменистана. За оказанную честь и подарки Санджар сказал: «Эти дары - символ единства и солидарности тюркского мира».

Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание «Посол Культуры Тюркского Мира» (ФОТО)
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