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Ахмед аль-Шараа объявлен президентом Сирии

В мире Материалы 29 января 2025 23:19 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Лидер новых властей Сирии Ахмед аль-Шараа будет выполнять обязанности президента страны в течение переходного периода. Об этом говорится в заявлении управления военных операций (руководящий орган новых властей), текст которого опубликован в его Telegram-канале, передает Trend.

"Объявляем о вступлении в должность президента страны в переходный период Ахмеда аль-Шараа, который будет исполнять обязанности президента Сирии и представлять ее на международных форумах", - говорится в тексте.

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