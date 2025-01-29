Ахмед аль-Шараа объявлен президентом Сирии

БАКУ /Trend/ - Лидер новых властей Сирии Ахмед аль-Шараа будет выполнять обязанности президента страны в течение переходного периода. Об этом говорится в заявлении управления военных операций (руководящий орган новых властей), текст которого опубликован в его Telegram-канале, передает Trend.

"Объявляем о вступлении в должность президента страны в переходный период Ахмеда аль-Шараа, который будет исполнять обязанности президента Сирии и представлять ее на международных форумах", - говорится в тексте.