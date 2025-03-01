Мелони предложила провести экстренный саммит США, ЕС и союзников

БАКУ/ Trend/ - Премьер-министр Италии Джорджия Мелони объявила о намерении предложить проведение экстренного саммита с участием США, ЕС и их союзников.

Как сообщает Trend со ссылкой на "Reuters", Мелони выступила с этим заявлением после спора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, произошедшего в Белом доме 28 февраля.

По словам итальянского премьера, главной целью саммита станет выработка единого подхода к ключевым вызовам современности, в том числе ситуации вокруг Украины.

«Любое разделение на Западе ослабляет нас всех и играет на руку тем, кто хочет увидеть упадок нашей цивилизации», — подчеркнула Мелони.