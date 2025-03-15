Павел Дуров покинул Францию по решению суда

БАКУ/ Trend/ - Сооснователь Telegram Павел Дуров покинул Францию, где проживал под судебным контролем в связи с начатым против него расследованием, и отправился в Дубай, передает Trend.

Уточняется, что отъезд был одобрен судебными органами Франции.

Напомним, что 24 августа прошлого года Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. 28 августа вечером его предварительное задержание завершилось, предпринимателя направили в суд, где судебный следователь предъявил Дурову обвинения по шести пунктам, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы. Подобное правонарушение, согласно заявлению прокуратуры Парижа, может караться тюремным сроком до 10 лет и штрафом в размере 500 тыс. евро. По решению следственного судьи предприниматель был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро.