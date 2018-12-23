В Сирию из-за рубежа за сутки вернулись более тысячи беженцев

23 декабря 2018 19:02 (UTC+04:00)

Свыше тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территории иностранных государств за прошедшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1037 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 368 человек (женщин – 110, детей – 188), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 669 человек (женщин – 201, детей – 341)", - говорится в сообщении.

Также в места постоянного проживания внутри страны вернулись 925 сирийских жителей.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 11,5 гектара территории. Помимо этого, специалисты уничтожили 33 взрывоопасных предмета.

За минувшие сутки Фонд имени Кадырова провел благотворительную акцию в Алеппо, в ходе которой 15 семьям погибших военнослужащих Сирии выданы продовольственные наборы весом по 15 килограммов. Медицинскую помощь в населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор и населенном пункте Абу-Эд-Духур провинции Идлиб за сутки получил 331 житель, в том числе 79 детей.

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