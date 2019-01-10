Турция не будит медлить с началом новой антитеррористической операции на севере Сирии – МИД Турции

10 января 2019 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция не будит медлить с началом новой антитеррористической операции на севере Сирии, направленной против сирийского крыла Рабочей партии Курдистана (РПК) - PYD/YPG, сказал в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, начало проведения операции ВС Турции против PYD/YPG не зависит от вывода американских войск из северных районов Сирии.
Отметим, что накануне Чавушоглу сказал, что у США налажены такие близкие связи с сирийским крылом Рабочей партии Курдистана (РПК) - PYD/YPG, что в настоящее время Вашингтон испытывает трудности с выводом своих войск из северных районов Сирии.

Отметим, что 12 декабря 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в течение нескольких дней ВС Турции приступят к новой военной операции на севере Сирии против сирийского крыла террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) - PYD/YPG.

Эрдоган заявил, что в рядах террористов в Сирии имеются американские солдаты.

«Несмотря на то, что США обещали Турции не поддерживать сирийское крыло РПК - PYD/YPG, Вашингтон не сдержал своего слова», - сказал глава государства.

Напомним, что 4 июня 2018 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на переговорах в Вашингтоне дорожную карту по сирийскому Манбиджу. А ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

20 января 2018 года ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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