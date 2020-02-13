Египетские археологи обнаружили более 80 древних захоронений

Египетская археологическая группа обнаружила 83 древних захоронения в ходе раскопок в районе Умм аль-Хальджан в провинции Дакахлия на севере страны, говорится в заявлении министерства по делам памятников древности страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил глава Высшего совета по делам древности Мустафа аль-Вазири, 80 из обнаруженных захоронений относятся к периоду первой половины четвертого тысячелетия до нашей эры. Он подчеркнул, что эти захоронения были сделаны в форме овальных ям, в них были найдены глиняные гробы и различная посуда.

Он добавил, что это первый раз, когда глиняный гроб той эпохи был найден в Дакахлии. По словам аль-Вазири, в данном районе стоит ждать обнаружение большего числа захоронений, в которых есть сделанные из глины гробы.