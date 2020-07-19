Две ракеты разорвались рядом с посольством США в центре Багдада
Две ракеты разорвались в воскресенье рядом с дипломатическим представительством США в "зеленой зоне", расположенной в центре Багдада. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил иракский телеканал Al Sumaria.
Как отмечает канал со ссылкой на источник в иракских силах безопасности, место запуска ракет пока установить не удалось.
О возможных жертвах атаки по центру Багдада или нанесенном материальном ущербе не сообщается.
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