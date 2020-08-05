В МВД Ливана заявили, что в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра
В порту Бейрута взорвалась взрывоопасная аммиачная селитра. Об этом, как передает телеканал Al Hadath, заявил глава МВД Ливана Мухаммед Фахми, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
Вместе с тем, как сообщили телеканалу Al Mayadeen в силовых структурах, "сдетонировал конфискованный еще девять лет назад с одного из судов контрабандный груз взрывоопасных веществ, который все эти годы хранился на складе в порту для дальнейшей переработки или уничтожения". "Еще четыре месяца назад был подготовлен отчет о большой угрозе хранения в морской гавани такого груза взрывоопасных веществ", - отметил он. По некоторым данным, на складе случилось короткое замыкание, вызвавшее пожар, в результате чего взорвалась селитра.
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