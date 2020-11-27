Мониторинг ОПЕК+ проведет консультации 28 ноября перед основной встречей
Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман проведут 28 ноября неформальные консультации с членами мониторингового комитета ОПЕК+. Как передает Trend, об этом сообщили ТАСС два источника в ОПЕК.
Это будут последние переговоры членов комитета перед министерской встречей стран ОПЕК+, назначенной на 30 ноября - 1 декабря.
По словам собеседника агентства, консенсуса среди стран-участниц по вопросу продления действующего уровня сокращения добычи пока нет.
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