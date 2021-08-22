Боец израильской пограничной полиции ранен в ходе беспорядков на границе с Газой

Военнослужащий израильской пограничной полиции получил огнестрельные ранения в ходе беспорядков и столкновений с палестинцами в районе границы с сектором Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.