Израиль нейтрализовал трех командиров ХАМАС

БАКУ /Trend/ - Армия обороны Израиля нейтрализовала командира снайперского подразделения Северной бригады ХАМАС, командира подразделения "Нохба" и командира бригады "Западная Джабалия".

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, командир подразделения "Нохба" недавно возглавил атаки на силы Армии обороны Израиля в районе Западная Джабалия.

Отмечается, что в ночь на 10 ноября позиции израильской армии были атакованы 19 боевиками ХАМАС. Они были обезврежены, а их оружие, боеприпасы и техника были либо уничтожены, либо конфискованы.

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