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Израильская армия захватила ряд военных позиций ХАМАС

Арабские страны Материалы 11 ноября 2023 12:33 (UTC +04:00)
Израильская армия захватила ряд военных позиций ХАМАС

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Израильская армия захватила 11 укрепленных военных позиций ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля, передает в субботу Trend.

Согласно информации, подразделения израильской армии продолжают военные операции в секторе Газа.

Отмечается, что ночью 10 ноября позиции израильской армии были атакованы 19 боевиками ХАМАС. Они были обезврежены, а их оружие, боеприпасы и техника были либо уничтожены, либо конфискованы.

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