Беларусь и китайская провинция Хубэй намерены расширять сотрудничество

Беларусь и китайская провинция Хубэй договорились расширять сотрудничество. Условия партнерства обсуждены на встрече парламентской делегации Беларуси с заместителем председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хубэй Ван Линь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.



Провинция Хубэй заинтересована в совместных с белорусским бизнесом проектах в сфере машиностроения, транспорта, металлургии, производства лазерного оборудования. "Наша провинция - крупный центр машиностроения Китая, где ежегодно производится более 3 млн единиц автотранспорта, - отметила Ван Линь. - Примером успешного партнерства с Беларусью в промышленности стало создание совместного предприятия "Волат-Санцзян", которое специализируется на выпуске гидравлического оборудования. Хотелось бы, чтобы таких проектов было больше". Среди возможных направлений сотрудничества названо производство высокоскоростного железнодорожного транспорта.



Успешным может стать взаимодействие сторон в сельском хозяйстве. "В провинции Хубэй очень любят белорусские молочные продукты и соки. У нас тоже есть что предложить. К примеру, по производству пресноводной рыбы наша провинция занимает первое место в Китае", - сказала Ван Линь.



Кроме того, провинция Хубэй заинтересована развивать сотрудничество в области науки и инноваций, образования, культуры, туризма. "Мы будем рады партнерству с деловыми кругами Беларуси. Со своей стороны готовы сделать все необходимое, чтобы продвигать наше сотрудничество", - подчеркнула она.



Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак от имени парламентской делегации поблагодарил за встречу. Он поддержал инициативу о расширении взаимовыгодного сотрудничества с провинцией Хубэй и предложил компаниям стать резидентами Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Особое внимание было уделено возможности партнерства двух сторон в сфере образования и молодежи.



Во время рабочей поездки в Китай белорусские парламентарии 28 марта посетили также китайскую компанию СRSIC (China Railway Science & Industry Group Corporation), где обсудили возможные направления партнерства.

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