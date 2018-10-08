В Беларуси начинает работу миссия МАГАТЭ по оценке аварийной готовности

8 октября 2018 14:15 (UTC+04:00)

Миссия Международного агентства по атомной энергии EPREV (Emergency Preparedness Review) по рассмотрению аварийной готовности и реагирования начинает работать в Беларуси, сообщает в понедельник БЕЛТА.

Международные эксперты будут работать в стране по 20 октября. Миссия запрашивалась с учетом строительства БелАЭС.

Услуги по рассмотрению аварийной готовности МАГАТЭ предоставляет по запросу государствам-членам с целью оценки уровня их готовности к ядерной или радиологической аварийной ситуации. Миссия EPREV способствует повышению национального потенциала аварийного реагирования в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ.

Белорусская АЭС строится по российскому проекту с реакторами ВВЭР-1200 вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020-м. Первая поставка ядерного топлива на станцию запланирована до конца 2018 года.

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