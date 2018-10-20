Международный форум "Один пояс, один путь" в Беларуси запланирован на июнь 2019 года

20 октября 2018 09:25 (UTC+04:00)

Международный форум "Один пояс, один путь" планируется провести в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" в июне 2019 года. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий на встрече с делегацией КНР во главе с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Гу Шэнцзуном. Об этом в субботу сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей.

Валерий Воронецкий проинформировал делегацию о готовящемся к проведению в июне 2019 года в индустриальном парке "Великий камень" международном форуме "Один пояс, один путь". Он также рассказал, что в мае в Беларуси будет организована международная парламентская конференция Группы поддержки Шелкового пути в ПА ОБСЕ, которая была создана в Минске в июле 2017 года на 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Белорусская сторона выразила надежду, что представители КНР примут в конференции деятельное участие, а созданное парламентское измерение поддержки Шелкового пути станет эффективной диалоговой платформой", - отметили в пресс-службе.

Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений. Особое внимание уделено реализации масштабного проекта белорусско-китайского сотрудничества - индустриальному парку "Великий камень".

Во время встречи Валерий Воронецкий подчеркнул, что расширение всесторонних отношений с Китаем - один из стратегических приоритетов белорусской внешней политики.

Парламентарий заверил, что Беларусь выступает безусловным сторонником китайской инициативы "Один пояс, один путь". "В новых геополитических условиях в контексте формирования экономического пояса Шелкового пути серьезно возрастает роль Беларуси как важнейшего связующего звена на евразийском пространстве. С учетом этого в полной мере может быть задействован экономический, научно-технический, инновационный, транспортно-логистический и человеческий потенциал страны в интересах всей Евразии", - убеждены в Палате представителей.

В свою очередь Гу Шэнцзун подчеркнул большую роль, которую Беларусь играет в создании нового Шелкового пути. Во время своего визита китайские парламентарии намерены изучить возможности для наращивания сотрудничества с Беларусью в реализации этого проекта. Гу Шэнцзун также высказался за углубление двустороннего сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия совершил первый взлет с воды
Китай 09:46
ОБСЕ консультирует Туркменистан в области защиты энергоинфраструктуры от кибератак
Туркменистан 08:35
Число новых предприятий с участием зарубежных инвестиций в Китае выросло на 95,1%
Китай 19 октября 19:25
BP начала строительство нового завода по производству смазочных материалов в китайском городе Тяньцзинь
Китай 19 октября 19:22
Си Цзиньпин высоко оценил координацию России и Китая в международных делах
Россия 19 октября 17:52
Иран и Китай подписали контракт о производстве оборудования для опреснения воды
Экономика 19 октября 17:44
Лента новостей
В Азербайджане пройдет конкурс по приему на должность директоров школ
Общество 10:34
Минобороны Казахстана объявляет тендер на закупку лекарственных средств
Тендеры 10:29
Шесть членов экипажа иранского сухогруза выписаны из больницы - завотделением
Общество 10:20
Туркменистан и Иордания готовы создать совместную экономическую группу
Бизнес 10:07
Внешэкономбанк РФ и Национальная энергосберегающая компания Узбекистана будут сотрудничать в модернизации электростанций
Энергетика 10:05
В зоне оползня в бакинском поселке образовались новые трещины - минэкологии
Общество 09:57
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 30 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:50
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 09:46
Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия совершил первый взлет с воды
Китай 09:46