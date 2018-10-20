Международный форум "Один пояс, один путь" в Беларуси запланирован на июнь 2019 года

Международный форум "Один пояс, один путь" планируется провести в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" в июне 2019 года. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий на встрече с делегацией КНР во главе с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Гу Шэнцзуном. Об этом в субботу сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей.



Валерий Воронецкий проинформировал делегацию о готовящемся к проведению в июне 2019 года в индустриальном парке "Великий камень" международном форуме "Один пояс, один путь". Он также рассказал, что в мае в Беларуси будет организована международная парламентская конференция Группы поддержки Шелкового пути в ПА ОБСЕ, которая была создана в Минске в июле 2017 года на 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



"Белорусская сторона выразила надежду, что представители КНР примут в конференции деятельное участие, а созданное парламентское измерение поддержки Шелкового пути станет эффективной диалоговой платформой", - отметили в пресс-службе.



Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений. Особое внимание уделено реализации масштабного проекта белорусско-китайского сотрудничества - индустриальному парку "Великий камень".



Во время встречи Валерий Воронецкий подчеркнул, что расширение всесторонних отношений с Китаем - один из стратегических приоритетов белорусской внешней политики.



Парламентарий заверил, что Беларусь выступает безусловным сторонником китайской инициативы "Один пояс, один путь". "В новых геополитических условиях в контексте формирования экономического пояса Шелкового пути серьезно возрастает роль Беларуси как важнейшего связующего звена на евразийском пространстве. С учетом этого в полной мере может быть задействован экономический, научно-технический, инновационный, транспортно-логистический и человеческий потенциал страны в интересах всей Евразии", - убеждены в Палате представителей.



В свою очередь Гу Шэнцзун подчеркнул большую роль, которую Беларусь играет в создании нового Шелкового пути. Во время своего визита китайские парламентарии намерены изучить возможности для наращивания сотрудничества с Беларусью в реализации этого проекта. Гу Шэнцзун также высказался за углубление двустороннего сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес.

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