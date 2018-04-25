Китайский беспилотный батискаф начал первое погружение в рамках экспериментального применения (ФОТО)

25 апреля 2018 10:11 (UTC+04:00)

Самый передовой беспилотный батискаф китайской разработки "Цяньлун-3" прошел приемку, которую провела группа специалистов на месте, и во вторник начал первое погружение в рамках экспериментального применения, сообщает агентство Синьхуа.

"Цяньлун-3" уже осуществил два пробных погружения. В процессе экспертизы на месте проведения морских испытаний группа специалистов оценила 50 параметров аппарата, включая максимальную рабочую глубину, погружение и всплытие с выключенным двигателем, запас хода, спутниковую связь, навигацию, и после обсуждения провела приемку глубоководного аппарата на месте.

По словам руководителя данной группы специалистов Гао Вэя, испытания на море прошли очень гладко, за два пробных погружения "Цяньлун-3" завершил все предусмотренные планом пункты работы, при этом значительно улучшился максимальный запас хода и другие ключевые технические показатели.

После приемки батискаф начал совершать первое погружение в рамках экспериментального применения на заданном участке в акватории Южно-Китайского моря.

В целях удовлетворения потребностей по разведке минеральных ресурсов океана и научных исследований океана в сентябре 2016 года Китайское общество океанологов подписало контракт с Шэньянским институтом автоматизации Академии наук Китая и Вторым институтом океанографии при Государственном океанологическом управлении КНР о создании батискафа отечественной разработки, который будет способен погружаться на глубину 4500 метров.

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