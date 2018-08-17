На Шанхай обрушился тайфун "Румбия"

Тропический тайфун "Рубия" обрушился на Шанхай, неся с собой проливные дожди и шквалистый ветер, уже эвакуировано около 53 тысяч человек, передает РИА Новости.
По данным Центрального метеорологического управления, 18-й по счету в этом году тайфун достиг шанхайского района Пудун в 4.05.
Порывы ветра достигали 23 метров в секунду (9 баллов).
В Шанхае объявили повышенный уровень опасности в связи с возможными наводнениями.
К настоящему времени власти города эвакуировали более 53 тысяч человек, около 2,5 тысячи судов вернулись в порт.
Ожидается, что ливни в городе продолжатся до субботы. Синоптики прогнозируют, что тропический шторм постепенно ослабнет по мере продвижения на северо-запад.
"Румбия" уже третий по счёту тайфун, который обрушился на Шанхай в этом месяце.
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