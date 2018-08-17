На Шанхай обрушился тайфун "Румбия"

17 августа 2018 06:20 (UTC+04:00)

Тропический тайфун "Рубия" обрушился на Шанхай, неся с собой проливные дожди и шквалистый ветер, уже эвакуировано около 53 тысяч человек, передает РИА Новости.

По данным Центрального метеорологического управления, 18-й по счету в этом году тайфун достиг шанхайского района Пудун в 4.05.

Порывы ветра достигали 23 метров в секунду (9 баллов).

В Шанхае объявили повышенный уровень опасности в связи с возможными наводнениями.

К настоящему времени власти города эвакуировали более 53 тысяч человек, около 2,5 тысячи судов вернулись в порт.

Ожидается, что ливни в городе продолжатся до субботы. Синоптики прогнозируют, что тропический шторм постепенно ослабнет по мере продвижения на северо-запад.

"Румбия" уже третий по счёту тайфун, который обрушился на Шанхай в этом месяце.

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