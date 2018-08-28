Самолет Capital Airlines совершил экстренную посадку в Шэньчжэне

Самолет китайской авиакомпании Capital Airlines, направляющийся из Пекина в Макао, совершил экстренную посадку в аэропорту города Шэньчжэнь (провинция Гуандун, юг КНР) в связи с неполадками в шасси. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном на ее официальной странице в социальной сети Weibo, передает ТАСС.

Как отмечается, совершавший рейс JD5759 самолет вылетел из Пекина в 08:17 по местному времени (03:17 мск). При заходе на посадку в аэропорту Макао лайнер столкнулся со сдвигом ветра, после чего экипаж принял решение об аварийной посадке в Шэньчжэне в связи с возможным повреждением шасси.

Согласно заявлению компании, самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Баоань города Шэньчжэнь в 11:58 по местному времени (06:58 мск).

Находившиеся на борту судна 157 пассажиров и 9 членов экипажа были эвакуированы. Информации о пострадавших не поступало.

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