Самолет Capital Airlines совершил экстренную посадку в Шэньчжэне

28 августа 2018 12:30 (UTC+04:00)

Самолет китайской авиакомпании Capital Airlines, направляющийся из Пекина в Макао, совершил экстренную посадку в аэропорту города Шэньчжэнь (провинция Гуандун, юг КНР) в связи с неполадками в шасси. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном на ее официальной странице в социальной сети Weibo, передает ТАСС.

Как отмечается, совершавший рейс JD5759 самолет вылетел из Пекина в 08:17 по местному времени (03:17 мск). При заходе на посадку в аэропорту Макао лайнер столкнулся со сдвигом ветра, после чего экипаж принял решение об аварийной посадке в Шэньчжэне в связи с возможным повреждением шасси.

Согласно заявлению компании, самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Баоань города Шэньчжэнь в 11:58 по местному времени (06:58 мск).

Находившиеся на борту судна 157 пассажиров и 9 членов экипажа были эвакуированы. Информации о пострадавших не поступало.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что сейчас неподходящее время для торговых переговоров с Китаем
США 00:27
Премьер Греции пригласил президента Китая посетить Афины
Европа 27 августа 23:13
БелАЗ поставит в Китай комплектующие для самосвалов
Беларусь 27 августа 13:03
Турция заинтересована в росте числа туристов из Китая – министерство
Туризм 27 августа 11:04
В Харбине арестовали представителя отеля, где при пожаре погибли 19 человек
Китай 25 августа 20:01
Китай ответил на заявления США о вреде Пекина переговорам с КНДР
Китай 25 августа 15:22
Лента новостей
BR consulting займется созданием и развитием микро, малого и среднего бизнеса в Азербайджане
Бизнес 12:43
Грузия ограничивает поставки пшеницы из РФ в Армению через свою территорию
Армения 12:35
Туркменистан и Кыргызстан укрепляют деловое партнерство
Бизнес 12:30
Туркменские паломники вернулись из Мекки
Туркменистан 12:24
В службе находок почты Азербайджана зарегистрировано около 1 тыс. утерянных документов
ИКТ 12:09
Узбекистан и Казахстан проведут межмидовские политконсультации
Узбекистан 12:08
Порты Турции в июле приняли свыше 40 тысяч судов - министерство
Бизнес 11:51
Первый центр DOST может открыться в Азербайджане в ближайшее время
Бизнес 11:49
В Узбекистане пройдет первый Международный инвестиционный форум в сфере туризма
Узбекистан 11:47