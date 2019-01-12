В Китае за год привлекли к ответственности за коррупцию 620 тысяч человек

Власти Китая в 2018 году привлекли к ответственности за коррупционные правонарушения 621 тысяч человек, среди которых 51 высокопоставленный чиновник, говорится в сообщении Центральной комиссии по проверке дисциплины ЦК КПК, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Китай в 2018 году продолжил активную борьбу с коррупцией, которую нынешнее руководство считает одним из главных врагов на пути к достижению основных целей, к примеру, создания среднезажиточного общества и полного искоренения нищеты.

В 2018 году соответствующие ведомства получили 3,44 миллиона жалоб и доносов, провели более 341 тысячи бесед и допросов, завели свыше 638 тысяч дел. Из 621 тысяч привлеченных к ответственности – 526 тысяч человек получили партийные взыскания.

Одной из главных отличительных черт кампании по борьбе с коррупцией нынешнего руководства страны от всех предыдущих является то, что неприкасаемых здесь нет. Поэтому в списке тех, кто был наказан за коррупцию и нарушение партийной дисциплины, присутствуют 51 чиновник министерского уровня и уровня руководства провинций. Такой подход к борьбе с коррупционными преступлениями на всех уровнях, как ранее РИА Новости рассказал старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" (Taihe) Ян Вэньмин, помог улучшить имидж партии, укрепил уверенность и доверие народных масс к Компартии и к ее политическим основаниям на управление страной.

Помимо прочих к ответственности были привлечены 3,5 тысячи управленцев среднего звена и почти 26 тысяч чиновников низших звеньев.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор 1,5 миллиона чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.

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