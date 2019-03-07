Китай совершенствует правовую систему для привлечения иностранных инвестиций

В первой половине дня 8 марта в ходе второго заседания в рамках Второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва будет рассмотрен проект «Закона об иностранных инвестициях КНР». Официальное принятие законопроекта будет способствовать привлечению большего количество иностранных инвестиций в Китай, защите законных прав и интересов зарубежных инвесторов, а также создаст более благоприятную бизнес-среду, передает Trend со ссылкой на «Жэньминь жибао» онлайн.

Ранее Постоянный комитет ВСНП уже дважды рассматривал законопроект об иностранных инвестициях. За менее чем три месяца проект рассматривается трижды, это подает сигнал об «ускорении» установления закона об иностранных инвестициях, а также свидетельствует о решительности Китая в последующем расширении открытости. Согласно повестке дня сессии ВСНП, в первой половине 15 марта пройдет четвертое заседание ВСНП в рамках Второй сессии 13-го созыва, тогда будет принято решение по законопроекту об иностранных инвестициях.

С начала проведения политики реформ и открытости, в Китае было принято три закона об иностранных инвестициях, а именно закон о смешанных предприятиях, основанных на китайском и иностранном капитале, закон о предприятиях, полностью принадлежащих иностранным инвесторам и о предприятиях, полностью принадлежащих иностранным инвесторам. Они лежат в основе правовой системы, связанной с иностранными инвестициями, именно эти три закона предоставили эффективную юридическую гарантию для расширения внешней открытости и активного использования иностранных инвестиций.

4 марта в Доме народных собраний в Пекине прошла пресс-конференция в рамках Второй сессии ВСНП 13-го созыва. Официальный представитель сессии Чжан Есуй отметил, что в последние несколько лет формируются новые условия во внешней открытости и использовании зарубежных инвестиций, трем законам об иностранном капитале сложно приспособиться к требованиям строительства новой экономической системы открытого типа. Разработка закона об иностранных инвестициях является процессом обновления правовой системы для зарубежных капиталовложений и замещения трех существующих законов. Новый закон станет фундаментальной правовой базой по применению иностранных инвестиций в новое время.

От трех законов о зарубежном капитале до законопроекта об иностранных инвестициях, важным изменением является акцентирование внимания на инвестиционном стимулировании и защите предприятий на иностранном капитале, особое значение придается содержанию относительно равного отношения к китайским и зарубежным компаниям. В докладе 19-го Всекитайского съезда КПК отмечается, что к любому предприятию, зарегистрированному на территории Китая, необходимо относиться как к равному. Другим изменением является защита рыночной среды с честной конкуренцией.

Следует отметить, что положения об инвестициях из Сянган, Аомэня и Тайваня не включены в законопроект об иностранных инвестициях. «Учреждение закона об иностранных инвестициях не изменит правоприменение по отношению к капиталовложениям из Сянган, Аомэня и Тайваня, систему необходимо постоянно совершенствовать в соответствии с практическими потребностями, предоставлять Сянгану, Аомэню и Тайваню более открытую и удобную среду для бизнеса и развития», - заявил Чжан Есуй.

По словам официального представителя сессии, в законопроекте об иностранных инвестициях четко отмечается, что по отношению к зарубежному капиталу Китай осуществляет систему управления, соединяющая национальный режим на прединвестиционной стадии с негативным списком, ликвидирована модель управления, при которой рассматривался и утверждался каждый проект. Кроме этого, будет предоставлен список, охватывающий сферы, которые запрещены или ограничены для иностранных инвестиций. Индустрии, не попавшие в список, полностью открыты для зарубежных компаний, условия для китайского и иностранного капитала одинаковые.

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