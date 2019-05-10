Китай расширит налоговые льготы для предприятий, занимающихся программным обеспечением и микросхемами

10 мая 2019 17:24 (UTC+04:00)

Госсовет Китая в среду вынес решение о продолжении льготной политики подоходного налогообложения для предприятий, занимающихся микросхемами и программным обеспечением, передает Trend со ссылкой на Агентство Синьхуа

Страна также будет привлекать отечественных и иностранных инвесторов для участия в развитии и продвижении двух вышеуказанных секторов, говорится в заявлении, обнародованном после исполнительного совещания Госсовета под председательством премьера Ли Кэцяна.

Китай продолжит осуществлять политику снижения и постепенного освобождения от подоходного налогообложения для предприятий, работающих в данных секторах, начатую с периода расчета и сбора налогов за 2018 год.

Между тем, китайское правительство сосредоточится на совершенствовании поддерживающей политики для дальнейшего развития индустрии микросхем и программного обеспечения, выведения достижений в этих сферах на более высокий уровень, говорится в заявлении.

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