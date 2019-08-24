В Китае освободили задержанного сотрудника британского консульства

24 августа 2019 10:14 (UTC+04:00)

Сотрудник британского консульства Саймон Чэн, который ранее был задержан в городе Шэньчжэнь, освобожден после отбывания наказания за нарушение законодательства КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Саймон Чэн вернулся в Гонконг. Спасибо всем за поддержку", - цитирует издание запись, сделанную членами семьи Чэна и его друзьями в Facebook на странице, созданной в поддержку сотрудника британского консульства. В настоящий момент ссылка на эту запись недоступна.

Как передает агентство Reuters, полиция Шэньчжэня подтвердила информацию об освобождении Чэна в своем аккаунте в социальной сети Weibo. В сообщении полиции указывается, что сотрудник британского консульства был задержан за нарушение китайского законодательства, при этом Чэн "признался в совершении противозаконных действий". Подробности нарушения не сообщаются.

о вторник Соединенное Королевство выразило обеспокоенность в связи с поступившей информацией о задержании сотрудника его консульства, возвращавшегося в Гонконг из Шэньчжэня. Представитель китайского МИД в четверг заявил, что задержанный в Шэньчжэне "британский дипломат" имеет китайское гражданство и должен отбыть 15 суток за нарушение законодательства КНР.

По данным новостного сайта НК01, речь шла о 28-летнем Саймоне Чэне, который не вышел на работу 9 августа после того, как днем ранее отправился на поезде на деловое мероприятие в соседний Шэньчжэнь (южная китайская провинция Гуандун). С того момента он перестал выходить на связь.

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