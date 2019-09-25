Новый крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыт в Пекине

Один из крупнейших в мире, новый международный аэропорт Дасин открыт в среду в Пекине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что введение в эксплуатацию аэропорта запланировано на 30 сентября. Однако, как передает Sina, 25 сентября Дасин уже примет первые рейсы.

По информации портала, общий объем инвестиций в строительство аэропорта составил порядка 80 млрд юаней (около $11,7 млрд), что делает данный проект самым дорогостоящим в истории китайской гражданской авиации.

Дасин находится в 46 км к югу от центральной части Пекина. Введение в эксплуатацию аэропорта, который в перспективе должна стать крупнейшей в мире, позволит оптимизировать потоки пассажиров.

Согласно плану, на момент открытия пропускная способность аэропорта составит около 45 млн пассажиров в год, что поможет значительно снизить нагрузки на воздушное сообщение китайской столицы в период проведения в Пекине зимней Олимпиады в 2022 году. В 2025 году новый транспортный узел примет 72 млн, а в 2040 году - 100 млн человек.

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