Власти США разрешили Microsoft продавать Huawei программное обеспечение

22 ноября 2019 03:45 (UTC+04:00)

Министерство торговли США выдало американской корпорации Microsoft лицензию на продажу китайской компании Huawei программного обеспечения (ПО). Об этом представители Microsoft заявили в четверг агентству Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Минторг США 20 ноября удовлетворил запрос Microsoft о выдаче лицензии на экспорт Huawei ПО, ориентированного на массового потребителя", - отметили в компании.

Ранее Министерство торговли США сообщило, что продлило до середины февраля 2020 года разрешение для нескольких американских компаний на поставки Huawei некоторых наименований продукции. Речь шла о тех случаях, когда это не наносит ущерб национальной безопасности США. Продление данной лицензии позволило компаниям не подпадать под запрет, введенный администрацией США ранее в 2019 году.

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