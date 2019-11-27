Китай призвал США как можно скорее ответить на призывы России о продлении ДСНВ

27 ноября 2019 16:28 (UTC+04:00)

Правительство США должно как можно скорее ответить на призывы России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3). Об этом в среду по итогам российско-китайских консультаций по вопросам стратегической стабильности заявил на совместной пресс-конференции со своим коллегой Сергеем Рябковым заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США обладают одним из крупнейших ядерных арсеналов и несут на себе особую ответственность за процессы ядерного разоружения. Думаем, что США должны как можно скорее ответить на призывы российской стороны о продлении СНВ, продолжать значительно сокращать запасы ядерных вооружений и тем самым создать условия для участия других государств в международных договорах о ядерном разоружении", - указал он.

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