МИД Китая прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД

15 января 2020 14:18 (UTC+04:00)

Китай сожалеет в связи с решением Франции, Германии и Великобритании запустить механизм разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, полагает, что это не поможет деэскалации напряженности. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.

"Китай сожалеет в связи запуском Великобританией, Францией и Германией механизма разрешения споров в рамках СВПД, мы считаем, что это не поможет решению проблемы или деэскалации напряженности", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что Иран был вынужден отказаться от части своих обязательств в рамках соглашения, потому что США в одностороннем порядке вышли из документа, пренебрегли своими международными обязательствами и международным правом, оказывали максимальное давление на Иран и препятствовали тому, чтобы остальные участники сделки выполняли его.

"В этом заключается корень проблемы", - подчеркнул Гэн Шуан.

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