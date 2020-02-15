Число жертв коронавируса в Китае достигло 1523

Число жертв нового коронавируса составило в Китае 1523 человека, выздоровели 8096, количество зараженных с момента вспышки заболевания превысило 66,4 тыс. Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В пятницу ведомство проинформировало о более 63,8 тыс. инфицированных, 1380 жертвах и 6723 выздоровевших. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,29%.

Число зараженных в провинции Хубэй превысило 54,4 тыс., 1457 человек из них умерли, выздоровели 4774 жителя.

В пятницу утром власти проинформировали более чем о 51,9 тыс. заболевших, 1318 (с учетом скорректированной статистики) жертвах и 3862 выздоровевших. По обновленным данным, официальный уровень смертности в Хубэе составил около 2,67% вместо 2,53% днем ранее.