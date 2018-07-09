Италия заинтересована в сотрудничестве с Россией по ситуации в Ливии

Италия надеется на совместную работу с Россией по урегулированию конфликта в Ливии, что необходимо для решения миграционного кризиса в этой стране, заявил в понедельник РИА Новости заместитель министра иностранных дел Италии Гульельмо Пикки.

"Дискуссия о том, как защитить южные границы ЕС, продолжается. План, предложенный (вице-премьером Италии Маттео) Сальвини, был поддержан многими странами. Он предложил создать (миграционные) лагеря. Ливия могла бы стать одной из стран, где они будут находиться. Мы прилагаем все усилия для стабилизации ситуации в Ливии, и роль России в этом очень важна. Мы заинтересованы в работе с Россией по стабилизации Ливии. Нам необходима спокойная ситуация в стране, чтобы построить эти лагеря", — заявил Пикки.

Ранее вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини также заявил, что Италия будет добавиться снятия оружейного эмбарго в отношении Ливии для борьбы с нелегальной миграцией.

Лидеры 28 стран ЕС 7 июля согласовали заключения по миграции, в которых утверждены концепции создания на добровольной основе контролируемых миграционных центров по приему беженцев на территории Европы, а также "региональных платформ для высадки" мигрантов за пределами Европы. Предполагается, что для создания таких центров необходимо будет заключать отдельные соглашения с третьими странами.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.

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