Британец нашел на свалке цилиндр, сигару и портсигар Черчилля

26 марта 2019 10:04 (UTC+04:00)

Британец Дэвид Роуз нашел на свалке, где он работает уже 15 лет, цилиндр, сигару и портсигар, которые принадлежали бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Об этом сообщает Daily Mail, пишет ТАСС.

Роуз также нашел подписанную политиком фотографию и 200 писем личного повара Черчилля, которые она писала своему сыну каждый день. В них она рассказывала о повседневной жизни премьер-министра.

О своей находке Роуз рассказал в эфире программы телеканала Би-би-си, в которой эксперты оценивают стоимость представленного им антиквариата. Они подтвердили подлинность найденных предметов, оценив их в £10 тыс.

Уинстон Черчилль занимал пост премьер-министра Соединенного Королевства с 1940 по 1945 год, а затем с 1951 по 1955. Он принадлежал к Консервативной партии.

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