Правительство Сербии объявило режим стихийного бедствия

6 июня 2019 20:38 (UTC+04:00)

Кабинет министров Сербии принял на заседании в четверг решение объявить режим стихийного бедствия из-за обильных осадков и разлива рек в центральных регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из-за обильных осадков, града и разлива рек, которые вызвали большой материальный ущерб в отдельных муниципалитетах, правительство приняло решении объявить режим стихийного бедствия", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее жертвой наводнения стал один человек в окрестностях города Трстеник в Центральной Сербии. 60-летний житель села Селиште поехал на тракторе осматривать ущерб от воды на полях и был унесен потоком воды вместе с техникой.

Специалисты отмечают, что вода в центральных регионах страны медленно отступает, однако из-за сильных дождей ситуация продолжает оставаться сложной. Подтоплено 600 объектов, потоки воды уничтожили 16 мостов, движение блокировано по 20 направлениям, уничтожены посевы на полях. К оказанию помощи пострадавшим подключились части ВС Сербии.

Тяжелая ситуация также сложилась в соседней Боснии и Герцеговине.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Когда Сербия получит доступ к азербайджанскому газу?
Энергетика 4 июня 09:59
Азербайджан примет участие в заседании комитета ПАСЕ в Белграде
Политика 3 июня 16:17
Могерини назвала условия заключения соглашения между Сербией и Косово
Другие страны 29 мая 16:29
В ЕК назвали условие дальнейших переговоров с Сербией о вступлении в ЕС
Европа 29 мая 15:48
Азербайджанская компания определилась со сроками реализации дорожного проекта в Сербии
Бизнес 29 мая 14:18
В проправительственном митинге в Белграде приняли участие около 150 тыс. человек
Европа 19 апреля 23:11
Лента новостей
Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе хостинга Dropbox
В мире 21:21
В Пентагоне заявили, что покупка Анкарой С-400 создает неприемлемый риск для США
Турция 21:00
В Азербайджане растет число владельцев е-подписи
ИКТ 20:47
В Санкт-Петербурге прошла панельная сессия на тему «Медиа в мировых конфликтах: участник или наблюдатель?» (ФОТО)
Политика 20:10
Во Франции нашли доисторический камень с рисунком лошадей
Европа 20:00
Совместный благотворительный проект Azercell и Xəzər TV
Экономика 19:33
В США машина с курсантами военной академии попала в аварию на полигоне
США 19:05
Азербайджанцы, осетины и дагестанцы устроили массовый баттл – вынесен "смешной приговор" (ФОТО)
Интересное 18:49
Шанс получить два диплома за два года обучения
Общество 18:30