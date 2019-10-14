Франция будет добиваться прекращения наступления Турции в Сирии

14 октября 2019 04:04 (UTC+04:00)

Франция вместе с союзниками задействует дипломатические рычаги для прекращения наступления Турции на севере Сирии и будет обеспечивать безопасность своих специалистов в регионе. Соответствующее заявление распространено в ночь на понедельник по итогам заседания совета безопасности Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Франция сосредоточит дипломатические усилия в тесном сотрудничестве с партнерами по международной антитеррористической коалиции в рамках Евросоюза, НАТО и Совета Безопасности ООН, чтобы добиться немедленного прекращения начатой Турцией наступательной операции, - гласит коммюнике Елисейского дворца. - В ближайшие часы будут приняты меры для обеспечения безопасности военных и гражданских специалистов Франции, присутствующих в зоне ответственности международной антитеррористической коалиции или гуманитарных миссий".

На заседании совета президент Франции Эмманюэль Макрон вновь подчеркнул возможность "драматических гуманитарных последствий" турецкой операции и в этой связи призвал "принять срочные гуманитарные меры для обеспечения нужд жителей северо-востока Сирии". Согласно распространенному заявлению, Париж считает приоритетным не допустить восстановления влияния террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в регионе ввиду возможного побега из лагерей заключенных боевиков. "В этой связи также приняты меры по обеспечению безопасности национальной территории [Франции], - уточняется в коммюнике. - Франция самым жестким образом осуждает [действия Турции]".

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