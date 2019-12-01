В двух департаментах Франции ввели максимальный уровень метеотревоги из-за ливней

1 декабря 2019 13:50 (UTC+04:00)

Максимальный - красный - уровень погодной опасности объявлен в воскресенье в двух французских департаментах на юго-востоке страны из-за сильных ливней. Об говорится в коммюнике национальной метеорологической службы Meteo France, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как уточняется, речь идет о департаментах Вар и Приморские Альпы. Метеорологи сообщают о выпадении обильных осадков на почву, уже пропитанную влагой, в результате чего есть риск наводнений.

Подчеркивается, что красный уровень погодной опасности означает погодное явление исключительной интенсивности, которое представляет опасность для населения. Специалисты прогнозируют, что в указанных районах местами выпадет от 60 до 100 мм осадков

Кроме того, предпоследний - оранжевый - уровень метеотревоги по тем же причинам введен в департаментах Воклюз, Дром и в Альпах Верхнего Прованса.

Меторологи призывают жителей и гостей соответствующих департаментов по возможности оставаться дома, не пытаться передвигаться по уже затопленным зонам, принять меры по защите жилья от наводнения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Грузия получит от Франции средства на поддержание социальных реформ
Финансы 30 ноября 09:59
Вокзал в Париже эвакуировали после обнаружения подозрительной сумки
Европа 30 ноября 01:53
Трамп намерен встретиться с Макроном на саммите НАТО
США 29 ноября 21:41
Рост французских инвестиций в экономику Казахстана превысил 24%
Бизнес 29 ноября 18:34
Во Франции экоактивисты блокируют входы в торговые центры
Европа 29 ноября 17:03
Подразделение "ИГИЛ" взяло ответственность за столкновение вертолетов в Мали
Другие страны 29 ноября 02:11
Лента новостей
Сирия обвинила США во вмешательстве в деятельность Конституционного комитета
Арабские страны 14:41
Александо Охрименко: Проект TANAP серьезно увеличит стратегическую роль Азербайджана в регионе и мире
Энергетика 14:26
Завтра в Баку будет облачно
Общество 14:13
Глава парламента Ирана Лариджани не хочет выдвигаться на пост спикера
Политика 13:20
В Азербайджане реконструируется еще одна важная для туризма дорога
Экономика 13:11
Армянские фашисты получили чувствительный удар в России
Политика 12:40
В России перевернулся пассажирский автобус - погибли десять человек
Россия 12:28
Аэропорт Мадрида изменится ради китайских туристов
Европа 12:10
Атлет из Эфиопии установил новый рекорд в мужском забеге международного марафона ШОС
Китай 11:53