Макрон провел телефонные переговоры с Роухани

7 января 2020 22:22 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с иранским коллегой Хасаном Роухани выразил обеспокоенность в связи с недавними событиями в Ираке и призвал Тегеран воздержаться от любых действий, которые могут усугубить эскалацию ситуации, говорится в сообщении Елисейского дворца, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Республики подчеркнул глубокую озабоченность Франции недавними событиями в Ираке и регионе, а также решимость Франции работать над ослаблением напряженности. Он призвал Иран воздерживаться от любых мер, которые усугубят происходящую эскалацию", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Макрон также призвал Иран вернуться к полному выполнению обязательств в рамках СВПД.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Британии предостерег от развязывания войны с Ираном
Европа 17:22
МАГАТЭ о решении Ирана по ядерному соглашению
Ядерная программа 15:35
США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных
США 10:48
Япония призывает Иран вернуться к соблюдению условий ядерной сделки
Другие страны 09:43
Постпред Ирана заявил, что Тегеран не хочет обладать ядерным оружием
Иран 08:47
ЕС подтвердил проведение встречи глав МИД по Ирану 10 января в Брюсселе
Европа 00:07
Лента новостей
США привели силы на Ближнем Востоке в повышенную боеготовность
США 22:47
Путин прибыл в Стамбул
Россия 22:12
Госпогранслужба опровергает ложь армян о гибели азербайджанского пограничника
Политика 22:03
В Пакистане произошел взрыв
Другие страны 21:32
Эрдоган и Джонсон обсудили Сирию и Ливию
Турция 21:22
Президент Ильхам Алиев: Наши генерационные мощности постоянно должны находиться в таком состоянии, чтобы в Азербайджане никогда не было дефицита
Политика 21:17
В Британии назвали условие вывода войск из Ирака
Европа 21:08
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стал одной из ведущих стран мира в сфере энергоснабжения
Политика 20:54
Помпео: США все еще надеются на денуклеаризацию, невзирая на нынешние заявления КНДР
США 20:15