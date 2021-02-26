Саммит ЕС не принял решений об использовании сертификатов о вакцинации

Саммит глав государств и правительств ЕС не принял практических решений о введении и использовании в сообществе сертификатов о вакцинации, остается много нерешенных вопросов, на согласование которых нужно не меньше трех месяцев. Об этом сообщила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита глав государств ЕС в онлайн-формате, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нам нужно еще как минимум три месяца для обработки всей технической информации, которую необходимо согласовать, для создания и использования подобных паспортов", - заявила она. В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что пока не ясно, как могут использоваться такие документы и как будет обеспечиваться их взаимное признание в ЕС.

"Мы сделали шаг вперед к большему взаимопониманию по сравнению с нашей встречей (саммитом ЕС - прим. ТАСС) в январе. Теперь мы дадим мандат Комитету постоянных представителей ЕС определить список вопросов, которые необходимо решить, чтобы сертификаты могли использоваться всеми странами ЕС", - сообщил Мишель. Он выразил надежду, что странам ЕС удастся договориться об общеевропейской системе взаимного признания этих документов и единообразного их применения, отметив, что решение вопроса о порядке применения этих документов находится в компетенции правительств каждой из стран ЕС.

От себя Мишель высказал идею, что подобные сертификаты должны включать не только данные о вакцинации, но и другую электронную информацию, связанную с уровнем иммунитета их владельца к COVID-19, в частности, переносил ли он, и если да, то когда, это заболевание, а также, возможно даты и результаты ПЦР-тестов.

Говоря о возможном поле применения этих документов, Мишель лишь отметил, что "нельзя допустить при их введении дискриминации лиц, не прошедших вакцинацию, по сравнению с вакцинированными".