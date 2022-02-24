В МВД советуют украинцам держать готовым "тревожный чемодан"
В Министерстве внутренних дел Украины советуют гражданам пока до оповещения сирены находиться дома, но держать готовым "тревожный чемодан".
Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказала пресс-секретарь МВД Елена Матвеева, передает Trend.
"Пока сирены нет, пусть граждане находятся дома. Как только будет сигнал оповещения. Для своего успокоения пусть сейчас зайдут на сайт ГСЧС, там прописаны инструкции. Там прописано, что надо делать после того, как услышали сигнал оповещения. И пусть проверят тревожный чемоданчик, у всех ли он собран, и все ли вещи там есть", - сказала пресс-секретарь МВД.
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