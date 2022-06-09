Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине дополнительно €205 млн гуманитарной помощи. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ЕК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ЕС выделяет дополнительные €205 млн гуманитарной помощи Украине, что довело общий объем предоставленной Украине в этом году гуманитарной помощи Евросоюза до €700 млн, из которых €13 млн выделено на проекты в соседней Молдавии", - говорится в документе.

€373 млн из этих денег пошли на приобретение для Украины аптечек первой помощи, защитного снаряжения, продовольствия, газосмазочных материалов, пожарных машин и мобильных госпиталей, отмечается в документе.

ЕС также принял свыше 500 пострадавших с Украины для лечения в европейских больницах. ЕК не уточняет, являются ли эти лица военными или гражданскими. По оценкам Брюсселя, на Украине 15,7 млн граждан Украины нуждаются в гуманитарной помощи, 14 млн человек покинули территорию Украины.