EasyJet отменит несколько рейсов из аэропорта Схипхол

Британский бюджетный авиаперевозчик EasyJet намерен отменить этим летом ряд рейсов из аэропорта Схипхол. Об этом сообщило в понедельник Информационное агентство Нидерландов ANP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Точное число отменяемых рейсов не сообщается. Сокращение связано с тем, что в разгар сезона отпусков голландский аэропорт не может обслужить всех пассажиров из-за острой нехватки персонала, в частности, сотрудников багажного отделения и сотрудников службы безопасности.

По данным агентства, EasyJet ищет альтернативные варианты и для большей части пассажиров, чьи рейсы были отменены, сможет организовать перелет в течение суток с планировавшегося времени вылета.

Проблемы в Схипхоле начались в конце апреля. Нехватка персонала в настоящее время приводит к тому, что практически каждый день в аэропорту скапливаются большие очереди на пункты проверки безопасности и паспортного контроля, а прибывшие пассажиры подолгу ждут свой багаж.

EasyJet является одним из самых крупных клиентов голландского аэропорта.