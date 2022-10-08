Роналду не уйдет из «Манчестер Юнайтед», потому что никому не интересен

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду останется в английском клубе как минимум до окончания сезона. Об этом сообщает ESPN, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По информации источника, в январе португалец не уйдет из «МЮ» из-за отсутствия интереса.

Вчера, 6 октября, «красные дьяволы» обыграли кипрскую «Омонию» (3:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Роналду вышел в стартовом составе, провел всю игру и отличился голевой передачей на Маркуса Рэшфорда.

37-летний нападающий выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне в девяти матчах во всех турнирах португалец забил один мяч и сделал одну результативную передачу.