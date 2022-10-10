Население Швеции превысило 10,5 млн человек

Центральное статистическое бюро Швеции (ЦСБ) опубликовало в понедельник новые данные о населении королевства, согласно которым, его численность превысила 10,5 млн человек, Trend со ссылкой на ТАСС.

Эта отметка была пройдена в августе. В настоящее время в стране проживают 10 502 959 подданных. На 31 декабря 2021 года население Швеции составляло 10 452 326 человек.

"По предварительным оценкам, за первые восемь месяцев численность этого года населения увеличилась почти на 50 тыс. человек. Прирост объясняется тем, что родилось людей больше, чем умерло, и переехало в нее больше, чем уехало", - отмечает статистик ЦСБ по населению Анн-Мари Перссон. По ее словам, в последние годы прирост шел быстрыми темпами: увеличение населения на полмиллиона произошло за последние шесть лет.

В 1969 году была пройдена отметка 8 миллионов. А на то, чтобы прибавился еще один миллион, ушло целых 35 лет: девятимиллионный житель был зарегистрирован в 2004 году. Десятимиллионный - через 13 лет, в 2017 году.

По оценке демографов, одиннадцатимиллионный рубеж страна преодолеет в 2032 году.

"Однако изменения в обществе или в мире могут сделать так, что эти прогнозы изменятся уже в краткосрочной перспективе", - считает демограф ЦСБ Лена Лундквист.