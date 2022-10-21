Банку Barclays грозит штраф на 50 миллионов фунтов

Крупнейший британский банк Barclays может быть оштрафован на 50 миллионов фунтов стерлингов из-за сокрытия информации о договоренностях с организациями Катара о привлечении капитала в 2008 году. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из заявления управления финансового надзора Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA).

"Управление финансового надзора (FCA) приняло решение оштрафовать Barclays на общую сумму 50 миллионов фунтов, так как тот не раскрыл информацию об определенных договоренностях с катарскими организациями в рамках привлечения капитала, которое было объявлено 25 июня 2008 года и 31 октября 2008 года. Поведение Barclays при привлечении капитала в октябре было необдуманным и не отличалось беспристрастностью", — говорится в заявлении.

В пресс-релизе отмечается, что в октябре 2008 года во время мирового финансового кризиса, не проинформировав об этом рынок и акционеров, Barclays выплатил сотни миллионов фунтов некоторым катарским инвесторам, чтобы те внесли новый капитал.

Однако окончательное решение о наложении штрафа будет приниматься после решения Верхнего трибунала – органа, рассматривающего обращения управления.