На юге Болгарии зафиксировали температурный рекорд

Метеорологи Болгарии зафиксировали в стране в субботу температурный рекорд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Darik Radio.

По его данным, в городе Хасково, расположенном в южной части страны, воздух в субботу прогрелся до 19,8 градуса Цельсия, что на 1,1 градуса выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 1991 году. Тогда термометры в этом городе показывали 17 декабря 18,7 градуса.

"Причиной необычно теплой погоды стал сильный юго-восточный ветер. В ближайшее время ожидается похолодание", - сообщили метеорологи.

В течение 2022 года в городе Хасково температурные рекорды превышались более 10 раз.