В Швеции отметили самый резкий спад доверия к кабмину за 25 лет

Доверие населения Швеции к своему правительству серьезно упало на фоне большого роста цен, такого сильного снижения этого показателя не фиксировали за 25 лет наблюдений. Об этом говорят опубликованные во вторник данные социологического исследования "Барометр доверия", проведенного по заказу некоммерческой организации "Медийная академия", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Падение кабинета министров в глазах общества оказалось больше, чем других охваченных исследованием государственных органов, политических и общественных организаций, компаний и предприятий. Доверие к нему сократилось на 16%. Само по себе такое явление наблюдается при каждой смене власти (парламентские выборы в Швеции прошли в сентябре 2022 года), однако снижения популярности правительства с 50% до 34% не регистрировалось за все время существования "Барометра доверия", который впервые представил свои данные в 1997 году.

"С одной стороны, это более сложная ситуация с очень большим ростом цен, увеличением [банковской] процентной ставки и, возможно, падением кроны. Также [за период с выборов] обсуждались предвыборные обещания, субсидии на электроэнергию и свобода в выплате займов", - считает представитель проводившего опрос центра Kantar Public Тойво Шёрен.

Наиболее "мрачным результатом" социологи считают мнение 48% респондентов, что Швеция идет "не тем путем". В прошлом году таких было 32%, а доля тех, кто убеждены в правильности курса, упала с 43% до 24%.

"В ответах на этот вопрос пессимисты обычно преобладают. Впрочем, мы к этому пришли после двух лет подавляющего оптимизма, который напрямую связываем с пандемией", - прокомментировал профессор Гётеборгского университета и член "Медийной академии" Хенрик Экенгрен Оскарссон.

По его словам, под "верным или неверным путем" подразумевается в основном область политики и экономики, хотя, конечно, сюда могут входить и другие аспекты. Кроме правительства, самое большое снижение доверия отмечено к Центральному банку и сети продовольственных магазинов "Ика". По мнению Оскарссона, это связано с тем, что эти "институты поставляют в течение года плохие новости о повышении цен и банковских ставок". В худшую сторону изменилось отношение также к системе здравоохранения и полиции. Больше всех укрепилось доверие к Страховой кассе, партии "Либералы" и Партии охраны окружающей среды. Однако своей подъем последние начали с весьма низкого уровня.