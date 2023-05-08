Швеция ужесточит экономические санкции за терроризм

Правительство Швеции подготовило законопроект, предусматривающий возможность замораживания финансовых активов тех, кто уличен в терроризме или осужден за такого рода преступления. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник канцелярией кабмина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Проект будет направлен в Законодательный совет Швеции для экспертизы на соответствие конституции. Цель - стремление к выполнению международных обязательств, вытекающих из резолюций Совета Безопасности ООН и требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Как пояснила канцелярия, для выполнения своих обязательств Швеции необходим закон о замораживании финансовых активов, который может применяться в отношении "тех, кто обоснованно подозревается в преступлениях, предусмотренных законом о терроризме, или кто уже осужден на основании данного закона". Решение о замораживании активов выносит прокурор.

"Правительство считает, что предложения в направленном в Законодательный совет проекте соответствуют обязательствам по международному праву, нормы которого должна соблюдать Швеция. Кроме того, это еще один важный инструмент в борьбе с терроризмом", - приводятся в сообщении слова министра иностранных дел королевства Тобиаса Билльстрёма.

Правительство Швеции рассчитывает, что поправки в законодательство вступят в силу 1 января 2024 года.