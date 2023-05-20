Великобритания вернула Греции сотни древних артефактов

Греция вернула из Великобритании сотни предметов старины, которые относятся к периоду от неолита до ранневизантийской эпохи. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Министерства культуры и спорта республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Статуи, статуэтки, скульптуры, вазы, украшения, посуда и аксессуары, датированные периодом от неолита до ранневизантийской эпохи и находившиеся во владении ликвидированной компании Robin Symes Limited, были возвращены греческим государством и репатриированы после успешного исхода многолетнего дела, - сообщило ведомство. - Всего 351 объект и 25 групп объектов. Вместе с этими предметами в Грецию возвращаются отдельные фрагменты и многочисленные черепки сосудов, количество которых будет определено после их консервации".

Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони уточнила, что этим делом ее ведомство занималось более 17 лет. В списке возвращенных древностей значатся, в частности, антропоморфная фигура четвертого тысячелетия до н. э., мраморный торс девушки в тунике (550 - 500 лет до н. э.), бронзовая статуя юного Александра Македонского, амфоры, кубки, вазы, золотые украшения.

Греческие власти начали изучать активы Robin Symes в 2006 году. Как установили Афины, британец Робин Саймс играл ключевую роль в международной преступной сети, которая торговала археологическими сокровищами, найденными в ходе незаконных раскопок. Саймс прятал коллекцию в 29 хранилищах в Великобритании, США и Швейцарии.