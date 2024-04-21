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Канцлер Германии обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

Европа Материалы 21 апреля 2024 21:38 (UTC +04:00)
Канцлер Германии обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как передает Trend, об этом сообщил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффан Хебештрайт.

По его словам, в ходе беседы канцлер Германии подчеркнул важность воздержания от эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

"Премьер-министр Нетаньяху проинформировал канцлера о ситуации в регионе. Канцлер подчеркнул, что важно не допустить разрастания и расширения конфликта в регионе", - отметил он.

Хебештрайт добавил, что в ходе разговора Шольц сообщил о решении глав государств и правительств стран ЕС относительно новых санкций против Ирана.

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