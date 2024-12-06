Макрон заявил, что останется на посту президента до 2027 года

БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен исполнять свои обязанности до окончания срока полномочий в 2027 году, передает Trend.

Французский лидер заявил, что впереди "30 месяцев, которые остались до окончания президентского срока".

"Этот период должен стать 30 месяцами полезных действий для страны. Для этого правительство должно исходить из реалий", - добавил Макрон.

Отметим, что 4 декабря Национальное собрание Франции проголосовало за резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Решение поддержали 331 депутат. Для принятия резолюции о недоверии требовалось набрать минимум 289 голосов из 577 депутатов.