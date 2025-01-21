Настало время завершить создание энергетического союза Европы - Урсула фон дер Ляйен

БАКУ/Trend/ - Настало время завершить создание энергетического союза Европы, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем специальном выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, передает Trend.

Она напомнила, что до начала войны в Украине Европа получала 45% своего газа и 50% угля из России.

"Россия также была одним из наших крупнейших поставщиков нефти. Наши газовые поставки из России сократились примерно на 75%, сейчас мы импортируем из России только 3% нефти и вообще не импортируем уголь. Но свобода имела свою цену. Домохозяйства и предприятия столкнулись с рекордно высокими ценами на энергию, и счета для многих до сих пор остаются высокими. Теперь наша конкурентоспособность зависит от возвращения к низким и стабильным ценам на энергию. Чистая энергия — это среднесрочный ответ, потому что она дешевая, создает хорошие рабочие места в Европейском Союзе и укрепляет нашу энергетическую независимость", — отметила она.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что уже сегодня Европа вырабатывает больше электроэнергии из ветра и солнца, чем из всех ископаемых видов топлива вместе взятых.

"Но нам еще предстоит много работы, чтобы эти преимущества стали ощутимыми для компаний и граждан. Мы должны продолжать диверсифицировать наши источники энергии, расширять использование возобновляемых источников энергии, а в некоторых странах и атомной энергетики. Нам необходимо инвестировать в передовые технологии чистой энергии, такие как термоядерный синтез, усовершенствованная геотермальная энергия и твердотельные батареи", — сказала президент Комиссии.

По ее словам, Европа также должна мобилизовать больше частного капитала для модернизации электрических сетей и инфраструктуры для хранения энергии.

"Мы должны устранить оставшиеся барьеры на пути создания нашего энергетического союза и лучше соединить наши системы чистой и низкоуглеродной энергии. Все это будет частью нового плана, который мы представим в феврале. Настало время завершить процесс создания нашего энергетического союза, чтобы чистая энергия свободно перемещалась по нашему континенту и снижала цены для всех европейцев. Это наш план, и ближайшие годы будут решающими, чтобы сохранить позиции в гонке чистых и прорывных технологий. У Европы есть все необходимое, чтобы это сделать", — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

X: @Lyaman_Zeyn