Президент Европейского центрального банка призывает завершить создание Союза рынков капитала в ЕС

БАКУ/Trend/ - Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард призывала завершить создание Союза рынков капитала в ЕС во время панельной дискуссии «Глобальный экономический прогноз» на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Trend.

Лагард отметила ключевые показатели, свидетельствующие о стабильности экономики Европы: отношение долга к ВВП составляет около 80%, общий дефицит еврозоны — примерно 3%, инфляция снизилась до 2,4%. Процентные ставки находятся на уровне 3%, а Европа обладает значительными накоплениями и высоким уровнем квалификации кадров.

«Европа получила серьезный сигнал, призывающий к действиям для решения экзистенциальных угроз. Если европейские лидеры смогут эффективно ответить, у континента есть огромный потенциал для преодоления этих вызовов», — заявила Лагард.

Президент ЕЦБ подчеркнула важность завершения создания банковского союза и Союза рынков капитала, а также сохранения талантов и сбережений внутри Европы. Кроме того, она указала на необходимость привлечения квалифицированных специалистов из-за рубежа для усиления конкурентоспособности Европы.

Тем не менее, Лагард признала обеспокоенность руководителей компаний и бизнес-сообщества по поводу текущего инвестиционного климата. «Они упоминают высокую стоимость энергии, чрезмерную бюрократию и избыточное регулирование как основные препятствия. Однако цены на энергию снижаются, поскольку в Европе значительно растет доля производства энергии из невозобновляемых источников. В Еврозоне, по крайней мере, 70% электроэнергии сейчас поступает из невозобновляемых источников», — отметила она.

Лагард также затронула влияние Закона о снижении инфляции (IRA) в США, который изначально привлек значительные инвестиции благодаря щедрым субсидиям. Однако, по ее словам, выплата субсидий в рамках IRA вряд ли состоится, что создает возможность для Европы вновь заявить о себе как о глобальном экономическом лидере.

«Нет сомнений, что вызовы за пределами Европы значительны, но они также открывают возможности. У Европы есть талант, ресурсы и амбиции, чтобы оставаться ключевым глобальным игроком», — заключила Лагард.

X: @Lyaman_Zeyn